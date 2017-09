Piden Crear Consejo Consultivo Para Reconstrucción en Chiapas

*Evitando Desvío de Fondos Como en el “Stan” con Pablo Salazar.

Tapachula, Chiapas. Septiembre 18.- La sociedad civil en Chiapas, organismos empresariales y sectores académico y social, solicitaron este lunes a los Gobiernos federal y estatal, la creación del Consejo Consultivo Ciudadano para la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto en la Entidad.

En un documento remitido al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador, Manuel Velasco Coello, y a otras autoridades, señalaron que los chiapanecos están exigiendo transparentar la aplicación de los fondos y que se destinen a resarcir los daños provocados a quien más lo necesite.

Así también, vigilar el manejo de los recursos en todo el proceso de aplicación, tanto física como financieramente, para garantizar la calidad de las obras a realizar.

Indicaron que hay desconfianza de parte de los ciudadanos por el antecedente del mal uso de recursos y la falta de transparencia en la aplicación de los fondos para la reconstrucción de la región afectada por el huracán Stan, de octubre del 2005, que ascendieron a más de 11 mil millones de pesos.

Esto durante la administración que encabezó el ex gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, “dejando sin patrimonio a miles de familias”.

Justificaron además su postura al decir que los fraccionamientos y la gran mayoría de obras de infraestructura realizadas por el gobierno de Chiapas del periodo 2000 – 2006, fueron de malísima calidad, costándole al Estado y a la Federación la erogación de más recursos para proporcionar servicios básicos, electricidad, rehabilitación y escrituración.

De igual forma, que “nunca existió un Plan de reconstrucción que aplicara la legislación vigente en cuanto a estudios, usos y mecánica de suelo, reglamentos de construcción, impacto ambiental y desarrollo económico y social”.

Y que la falta de atención a damnificados generó desestabilización social por la inconformidad y el abuso de poder de la administración estatal de ese sexenio, de los presidentes municipales y colaboradores.

“Creemos importante que este Consejo Consultivo, que hoy proponemos deberá trabajar en foros de consulta, a fin de proponer y gestionar recursos federales e internacionales, para un programa de desarrollo sustentable en las zonas de desastre de 97 municipios, ya que no solo es la afectación al patrimonio y a la infraestructura, sino el desastre económico, social y ambiental que generan los fenómenos naturales”, indicaron.

El documento, firmado por el presidente de la organización Sociedad Civil del Soconusco, Carlos Tapia Ramírez, se señala que expertos en la materia consideran que las afectaciones del huracán Stan, produjeron cuando menos una década de retroceso en la región, aunado a la falta de transparencia y la no aplicación de los fondos para la reconstrucción.

“Estos recursos deberían estar disponibles de inmediato para atender a los damnificados. En muchos de los casos los Ayuntamientos se ven impotentes para resolver necesidades, ante la desesperación de la población cuando pierden todo, la vida misma”, insistieron.

Y, por último, exhortaron a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, libere de inmediato los fondos para la atención urgente a los damnificados por el sismo del 07 de septiembre. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello