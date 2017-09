Suspendieron Clases en la Federal Número 1

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre.- Padres de familia y directivos de la escuela secundaria federal número 1 Constitución, acordaron regresar ayer a los alumnos a su casa ante la falta de un dictamen de riesgos por parte de Protección Civil.

En entrevista, Armando López López, presidente de la Sociedad de Padres de Familia; Antonio Villarreal Cigarroa, Secretario General de la Delegación Sindical D-II-4 y Teresa de Jesús Argueta Grajales, directora del plantel educativo, coincidieron en que es preocupante la situación por la que atraviesa el inmueble con más de 55 años de haber sido construido.

Responsabilizaron a Protección Civil y a la Secretaría de Educación por no estar haciendo bien sus funciones en torno a la problemática por la que atraviesa el plantel educativo, pues lo único que han hecho es una supervisión superficial al decir que no hay riesgo, cuando la realidad es otra, fue un terremoto de 8.2 grados y tratan de echarle la responsabilidad a los padres y docentes sobre las revisiones que debe hacer en los edificios escolares.

Según la Secretaría de Educación las clases debieron reanudarse ayer 18 de Septiembre, pero padres y maestros acordaron suspenderlo, debido a que no están dispuestos cometer el error de mandar a los niños a la escuela, sin antes saber mediante un dictamen especializado, el grado de afectación de los edificios de la institución.

Las estructuras han comenzado a deteriorarse porque ya cumplieron con su vida útil, y con el sismo del 14 de Junio de este año, colapsaron las aulas de los talleres, pero ni la Secretaría de Protección Civil ha dictaminado, ni el INIFECH ha tomado cartas en el asunto.

López López dijo que será a través de una asamblea de padres de familia que se realizará hoy martes 19 cuando se determine el regreso a clases o la suspensión de forma indefinida.

La directora del plantel, Teresa de Jesús Argueta se mostró preocupada por la situación que ha generado la omisión de las autoridades, ya que está en riesgo la integridad de más de mil 400 alumnos en ambos turnos y 86 trabajadores.

Se sumó también el sindicato de maestros a la petición de que las autoridades acudan cuanto antes a dictaminar el estado en que se encuentra el edificio de 4 niveles, y no generar más riesgo en los alumnos y maestros.

Antonio Villareal Cigarroa, secretario general de la Delegación Sindical, dijo que se espera que las autoridades tomen su responsabilidad para esta y todas las instituciones educativas que están en la misma situación. EL ORBE/Rodolfo Hernández González