En Conflicto Terrenos de “La Arrocera” en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 19 de Septiembre de 2017.- Las 4 hectáreas de terreno rustico denominado “La Arrocera”, ubicada en la carretera Costera Huixtla-Villa Comaltitlán, puede provocar una confrontación entre ejidatarios de Aquiles Serdán y socios de “La Arrocera”, ya que desde hace más de 14 años han estado en conflicto, sin embargo, autoridades agrarias y Magistrados han dado margen a que estos dos grupos terminen en confrontación.

Los ejidatarios dijeron que la misma Actuaria les había otorgado la Certificación de Derechos, sin embargo ahora resulta que había una cláusula y supuestamente no habían contestado un amparo, pero ayer a las 8:00 de la mañana se presentó dicha Actuaria con labriegos de “La Arrocera”, acompañada del Delegado de Gobierno y otras autoridades para darles posesión del predio, pero no fue permitido por ejidatarios de Aquiles Serdán y con palos y machetes se posesionaron en la entrada y no permitieron ni van a permitir ese tipo de jugarretas, que después de 14 años las instancias correspondientes reconozcan que hubo un error en una cláusula, que orilla a despojarlos de la propiedad que con documentos les corresponde.

Hasta este momento continúan posesionados del predio. EL ORBE/Luis Javier Ramos