Piden Dictamen de Daños en la Escuela Federal No. 1

*Se Manifiestan Padres de Familia.

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre.- Inconformes por la falta de una revisión a las instalaciones de la escuela secundaria federal número 1 “Constitución”, tras el terremoto de 8.2 grados, padres de familia, docentes y alumnos realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad, que concluyó frente a la Presidencia Municipal.

Teresa Argueta Grajales, directora de la escuela y Armando López López, Presidente del Comité de Padres de Familia, exigieron a las autoridades educativas y a Protección Civil que se realicen las verificaciones correspondientes al edificio de los salones.

Con el sismo de 7 grados del pasado 14 de Junio, el área de talleres quedó colapsada y no se sabe para cuando las autoridades educativas y el INIFECH piensas demolerla y hacer la nueva construcción, dijeron.

Respecto al edificio de cuatro plantas que alberga los salones de clases, no se ven daños a simple vista, pero urgieron que se realice un estudio profundo porque tiene 55 años de construido y se teme que esté dañado y con el peso de los alumnos podría venirse abajo.

Una comisión fue atendida por diversas autoridades, entre ellas Israel Guzmán Guzmán, delegado de Gobierno región X Soconusco; Julio César Cueto Tirado, delegado de Protección Civil del Estado; José Francisco Pérez Morales, de Protección Civil Municipal; Jorge Peña Andrade, de Infraestructura del Ayuntamiento, y Jorge Octavio Zavala Peña, de Educación Municipal, quienes acordaron trasladarse a las instalaciones de la escuela para realizar un recorrido y efectuar el dictamen técnico para los trámites ante instancias correspondientes.

Las clases permanecerán suspendidas hasta en tanto no se diagnostique de manera profesional el estado físico del inmueble, para no poner en riesgo a los estudiantes y personal docente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González