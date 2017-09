Sin Recibir Ayuda, Habitantes de Comunidades Serranas Afectadas por Terremoto en Unión Juárez

Unión Juárez, Chiapas; 19 de Septiembre.- Familias afectadas de comunidades serranas del municipio de Unión Juárez denunciaron que a más de 10 días del terremoto pasado no han recibido ninguna clase de ayuda por parte de las autoridades.

En representación de la comunidad de San José, Joaquín Verdugo Velázquez, afirmó que han llegado autoridades a verificar daños pero no ha habido ayuda, lo cual es lamentable, ya que hay familias que perdieron todo su patrimonio y no cuentan con recursos para adquirir sus alimentos.

Señaló que han llegado autoridades a ver los daños pero no les han hecho caso, por lo que les exigen volteen la mirada a las casas dañadas en el 2014 y que con el sismo actual quedaron inhabitables.

Por su parte, las afectadas Obdulia Morales, Florentina Verdugo, Juana Esther Ochoa y Luciano Gómez, piden que haya transparencia en la entrega de la ayuda para los afectados y que no participen en la entrega funcionarios del actual ayuntamiento porque luego no se les da nada.

Para finalizar, denunciaron a la regidora del PAN, Magdalena Cabrera Saldaña, quien solo ha beneficiado a los agremiados a este organismo político sin importar que existan personas con necesidades reales, o como recientemente en el programa de Pisos Firmes, que se los otorgó a quien ella quiso. Agencia Intermedios