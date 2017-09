Reformas Fiscales Obligan la Actualización de Contadores: CCPC

Tapachula, Chis; 20 de Septiembre.- Ante las constantes reformas fiscales que se han emprendido en el país y las actualizaciones en los mecanismos de facturación, es necesario que los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, contraten los servicios de contadores certificados para cumplir con sus obligaciones ante la autoridad.

El presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas (CCPC), Ramón Ruiz Velázquez, detalló que las nuevas plataformas electrónicas implementadas por el SAT para la presentación de la declaración tienen sus ventajas y desventajas, por lo que recomendó a los contribuyentes a asesorarse con los profesionales contables o con los asesores de las autoridades para cumplir con su obligación sin errores.

Dijo que desafortunadamente existen casos de personas que confiaron en contadores que no están certificados, quienes al final no cumplieron con la obligación fiscal y sólo los estafaron, ocasionándoles problemas o sanciones.

Enfatizó que a diferencia, los contadores colegiados están informados y capacitados en el manejo correcto de las plataformas nuevas de facturación electrónica, y por lo tanto tienen la ética para no defraudar la confianza de las personas de llevar sus obligaciones ante la autoridad fiscalizadora. Agencia Intermedios