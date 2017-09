Gasolinera Pretende Apropiarse de una Calle que es Salida de Emergencia.

*Protestan Habitantes de Antorcha Vivah.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- Habitantes de la Antorcha Vivah primera etapa, al sur de la ciudad, denunciaron que la empresa gasolinera ubicada en Boulevard Akishino y entrada a la colonia La Primavera, pretende apropiarse de una vialidad.

Jorge Sánchez Morfín, en representación de los habitantes de esa comunidad, informó que es una vialidad que les corresponde por derecho y aseguró que cuentan con la documentación que avala su dicho, entre ellos el plano y un acta de donación que está ante el Registro Público de la Propiedad.

No están en contra de la obra ni de ninguna otra empresa que llegue a asentarse a la zona, siempre y cuando no afecten a la colonia Antorcha Vivah.

Ya tuvieron un acercamiento con los responsables de la empresa, con quienes buscan llegar a un buen arreglo, toda vez que no buscan generar conflictos, porque además con las obras que están realizando se temen inundaciones, sobre todo con aguas negras.

Es necesario,mindicó, que dejen libre la salida para las aguas pluviales, actualmente pretenden dejarlos dentro de una cerca y en caso de azolvarse no podrán efectuar trabajos de limpieza.

La vialidad que les pretenden arrebatar es una salida de emergencia en caso de una inundación, sobre todo hay que tomar en cuenta que bastante cercano pasa el río Coatán. EL ORBE/Rodolfo Hernández González