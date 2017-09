Protestan Estudiantes la Secundaria Soconusco Exigen Reconstrucción de Aulas Siniestradas

*No los Atienden Desde Hace Seis Años.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- Inconformes porque desde hace seis años no les han construido ocho aulas siniestradas, padres de familia de la escuela Secundaria del Soconusco, de esta ciudad, realizaron una protesta frente al Palacio Municipal.

El director del turno vespertino, Marcial Hau Cruz, informó que el reclamo de los padres de familia, del personal docente y administrativo es que la nueva asignación del presupuesto se haga con transparencia, toda vez que ya en dos ocasiones fueron liberados recursos para las obras, pero nunca llegaron a su destino. Primero había 120 millones de Pesos parta atender a diversas escuelas, entre ellas la Secundaria Soconusco y posteriormente hubo otra partida por seis millones de Pesos.

Desde las dos de la tarde a las ocho de la noche tienen la responsabilidad de atender a los estudiantes y vigilarlos que no se acerquen a la zona de riesgo, para prevenir algún accidente, mientras que a la autoridad se le hace fácil evadir su responsabilidad, dijo.

El docente, que llegó acompañado de padres de familia y alumnos, dijo que les causó sorpresa haber recibido información de enviados del Ayuntamiento, en el sentido de que ya tienen el dictamen de daños que presenta la institución educativa, pero nunca se han presentado a realizar una inspección.

Hau Cruz se pronunció porque las evaluaciones para el dictamen de daños lo haga personal especializado de alguno de los Colegios de Ingenieros o de Arquitectos de la localidad, toda vez que Protección Civil únicamente envía técnicos o personas que carecen de conocimiento en la materia.

En el turno matutino acuden 600 alumnos y por la tarde 300, 60 maestros en total, así como personal administrativo, todos están en riesgo e insistió en que no le metan la mano al presupuesto, como ha sucedido anteriormente, aseguró.

Rechazó que les envíen aulas provisionales, tal como lo anunciado el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, “exigimos que inicien los trabajos, ya no queremos más promesas ni más minutas de acuerdos, si los dos cheques anteriores no llegaron, para que queremos un documento, necesitamos hechos, basta de engaños”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González