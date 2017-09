Transportistas Ponen en Peligro a Usuario por Echar Carreras

* Denuncian Autoridades Ejidales de Cacahoatán.

Cacahoatán, Chiapas; 24 de Septiembre.- Agentes Municipales y Comisariados Ejidales de este municipio, en rueda de prensa denunciaron que operadores y transportistas que cubren la ruta de pase se niegan a cumplir con minutas de trabajo, firmadas a raíz del atropellamiento y muerte de una niña de dos años.

Señalaron que la Secretaría del Transporte y funcionarios estatales de la Delegación de Gobierno, Tránsito del Estado y Vialidad Municipal, a pesar de haberse comprometido a vigilar la actuación de la Sociedad Cooperativa Ámbar de Chiapas, Sociedad Cooperativa Chicharras, Unión de Transportes Mixtos, Pasaje y Carga, entre otras, no han cumplido.

Orlando Barrios Pérez, comisariado del ejido Salvador Urbina, indicó que los operadores siempre andan echando carreritas, peleándose el pasaje con las otra rutas o con sus mismos compañeros, además de ir hablando por radio de banda civil o por celular, lo cual provoca que se distraigan y causando varios atropellamientos.

Juan Carlos de León Maldonado, comisariado del ejido Agustín de Iturbide, informó que ya se levantaron varias minutas, una el 30 de Agosto y la otra el 7 de Septiembre, pero ninguna de las dos ha sido cumplida, por lo que acordaron efectuar un exhorto a cada uno de los operadores para situación que dejen de usar el radio, el celular y que den buen trato al usuario, porque de lo contrario se verán a tomar acciones drásticas.

Por su parte, Alejandro Morales Pérez, agente municipal electo de Agustín de Iturbide, dijo que tuvieron que viajar a Tuxtla Gutiérrez y se entrevistaron con la diputada María de Jesús Olvera, presidenta del Transporte y Movilidad en el Congreso del Estado, para que les apoye para que sea atendida la problemática, toda vez que la Secretaría del Transporte no ha podido o no ha querido hacer su trabajo.

“Desconocemos como interlocutores al delegado del Transporte en el Soconusco Jairo ‘n’ porque nos dimos cuenta que está a favor de los intereses económicos de los transportistas, así como al delegado de Gobierno, Israel Guzmán, porque no han podido dar solución y nos pronunciamos porque las negociaciones se lleven a cabo con la presencia del subsecretario gobierno, Alfredo Lugardo López, Tránsito del Estado y Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se entable el diálogo y se encuentren soluciones”, agregó.

En la reunión también estuvieron presentes Aurora de la Luz Velarde, secretaria del ejido Agustín de Iturbide; Ofelia Vázquez Bravo, agente municipal del ejido El Progreso; Genaro González Bravo, consejo de vigilancia del ejido El Progreso; Saúl Escalante Bravo, en representación del comisariado ejidal del ejido El Progreso; y Carlos García Morales, encargado de Protección Civil a nivel comunitario, quienes se pronunciaron porque se instale una mesa interinstitucional con el secretario del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, toda vez que sus subalternos en lugar de soluciones han enrarecido el tema. EL ORBE/Rodolfo Hernández González