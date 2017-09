Ante Falta de Dictamen Suspendieron Clases en la Secundaria “Cuauhtémoc”

Tapachula, Chiapas, 27 de septiembre.- Preocupados porque la Escuela Secundaria Federal Número 4 “Cuauhtémoc” carece de dictamen del estado en el que se encuentra después del terremoto del siete de septiembre, padres de familia determinaron presionar al director José Fernando de Jesús Gamboa Cerón para suspender clases hasta en tanto el inmueble no sea revisado por personal especializado.

La madre de familia Tania Fuentes informó que habían preguntado con el director sobre el estado en el que se encontraba la escuela y él le respondió que todo estaba en perfectas condiciones, pero no conformes con esa respuesta, se organizaron y pasaron a revisar los salones y encontraron que hay algunas grietas.

Dijo que hay salones en los que la pared que los divide se nota despegada, por lo que el martes acudieron a Protección Civil a exigir revisión de las instalaciones y presionaron al director para que las clases se suspendieran, toda vez que está en riesgo la integridad de sus hijos.

Por su parte el director del plantel, José Fernando de Jesús Gamboa Cerón, dijo que la mañana de ayer miércoles se celebró una reunión de manera urgente, como resultado de la inquietud de un grupo de madres de familia porque no se había presentado protección civil o alguna autoridad especialista en la materia que de la certeza, avalada por un documento, sobre las condiciones que guarda la escuela.

Dijo que ayer se presentó personal del Colegio de Ingenieros a realizar la revisión del inmueble y se espera que en los próximos días en emitan por escrito su dictamen. EL ORBE/Rodolfo Hernández González