Inconformidad por Aulas Colapsadas en Escuela Primaria

Tapachula, Chiapas, 27 de septiembre.- Inconformes porque la Escuela Primaria “Rosario Castellanos” no ha sido atendida desde hace cuatro años cuando empezó a presentar daños por los diversos sismos, padres de familia decidieron salir a manifestar.

El plantel se ubica en el cantón Montenegro, de esta ciudad, e indicaron que ya están hartos del abandono y desde hace tiempo han buscado entablar un diálogo con el alcalde Neftalí del Toro Guzmán, que sea responsable y serio, para que se comprometa a gestionar la rehabilitación del inmueble.

Informaron que los niños no han iniciado sus actividades por las condiciones del inmueble no son seguras, consideraron que está a punto de caer y por eso acordaron salir a manifestarse y realizar un plantón frente a la Presidencia Municipal.

La escuela primaria alberga a 200 alumnos y 17 maestros, por lo que padres de familia y docentes exigen el dictamen por parte de Protección Civil para que se sepa las condiciones en las que se encuentra el inmueble que, aseguraron, está en muy malas condiciones.

Durante la protesta desarrollada en la explanada externa de la alcaldía, varios padres coincidieron que hay cuatro aulas con daños y nunca les han mandado personal especializado para realizar verificaciones.EL ORBE/Rodolfo Hernández González