El que no se Actualice Quedará Fuera de la ZEE

* Advierte Colegio de Contadores.

Tapachula, Chiapas; 28 de Septiembre.- La Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas es de gran trascendencia, pero quien no se actualice quedará fuera de esos importantes beneficios reconocieron profesionales de la contabilidad.

El Presidente de la región Istmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Ramiro Ávalos Martínez, precisó que el impacto en la economía local va a ser muy importante porque en principio esta región se convierte en un polo de desarrollo y atención para la inversión extranjera y nacional.

En cuestión de costos resulta más barato contratar mano de obra local, así como a prestadores de servicios y profesionales de la contabilidad, pero para ser en tomados en cuenta deberán de estar actualizados, además de ser prioritario hablar inglés u otro idioma.

Ávalos Martínez, que estuvo acompañado del vicepresidente de la región Centro Istmo Peninsular, José Alberto Zamora Díaz, y del Presidente del Colegio de Contadores Públicos, Ramón Ruiz Velázquez, señaló que habrá empleos mejor remunerados y será vital la participación de las universidades locales para la capacitación para que los jóvenes egresados vayan con los conocimientos profesionales correspondientes.

El tema del idioma es fundamental y puso como ejemplo el caso de un inversionista que participó durante el evento de decreto de la ZEE y habló en inglés, lo cual no estaba contemplado en la logística, pero afortunadamente una joven hizo la traducción.

Destacó que los contadores públicos de esta región, adheridos al Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya se están preparando para poder prestar sus servicios con estas empresas que vendrán a instalarse en la ZEE.

Esta zona es importante productora de café, ganadería, pesca, con toda seguridad sus productores serán tomados en cuenta, por lo que insistió en estar preparados para no ser desplazados por gente que venga de fuera a ofrecer sus servicios. EL ORBE/Rodolfo Hernández González