Pobladores de Tonalá Bloquearon la Carretera Costera por 19 Horas

Exigen auditar al exalcalde Manuel Narcía por desvíos de recursos.

Tapachula, Chiapas; 2 de Octubre.- Miles de unidades de carga, pasaje, turismo, transmigrantes y particulares, permanecieron varados en la Costa de Chiapas desde las primeras horas de este lunes, luego de que un grupo de personas bloquearon la carretera en el municipio de Tonalá, a la altura de la comunidad “El Pedregal”.

Los manifestantes, oriundos de la ranchería “Mojarras” y Ejido Morelos de ese municipio, exigen la conclusión de unos 12 kilómetros de la carretera que une a las dos poblaciones.

Para ello, desde alrededor de las 05:00 de la mañana colocaron palos, piedras y otros objetos en el crucero de “El Pedregal”, en ambas direcciones. Con ello se incomunicó a la Costera con el resto del Estado y del país.

Algunos de los que participan en ese movimiento explicaron a los medios de comunicación que el exalcalde de Tonalá, Manuel Narcía Coutiño, se había comprometido a construirles ese tramo carretero, pero que al año y medio de estar al frente de la alcaldía, presentó su renuncia para irse a un cargo estatal.

Después de ello siguieron buscando que les cumplieran con esa obra que, comentaron, fue iniciada pero quedó inconclusa.

Consideran que esa arteria es vital para toda esa región, y por más que buscaron ser atendidos, no encontraron respuestas positivas.

Además, dieron a conocer que en todas esas vueltas que dieron para exponer sus inconformidades, se enteraron que los recursos para esa obra fueron enviados por la Federación hacia las arcas municipales, pero desconocen hacia dónde fueron desviados.

Incluso, según los manifestantes, el Exalcalde informó públicamente que esa obra estaba concluida, “cuando en realidad quedó a medias”.

Por ello también exigieron a las autoridades federales y estatales que se realice un amplia auditoría a ese Ayuntamiento, porque aseguran hay actos cínicos e impunes de corrupción.

Recalcaron que la auditoría debe de verificar no solamente que las cuentas cuadren, sino también inspeccionar el resto de las obras, porque pudiera haber otras en una situación similar.

Narcia Coutiño fue nombrado Secretario de Pesca en el Estado y que, desde ese cargo, ha podido evitar las auditorías, como si se tratara de una inmunidad gubernamental, sostuvieron.

El cierre de la carretera fue total y con ello se perdieron varios millones de Pesos, sobre todo en pasaje nacional y estatal.

Eso causó malestar entre los miles de conductores afectados que, junto a sus familias, vieron impotentes que nada se podía hacer y la ley aprobada el año pasado, que prohíbe los bloqueos en el Estado, no se está cumpliendo.

Ahí, los afectados tuvieron que aguantarse hasta las ganas de ir al baño y esperar que los manifestantes desistieran de sus acciones.

Cerca de las 11 de la noche, o sea 19 horas después, el bloqueo fue levantado y con ello los vehículos pudieron pasar.

No se informó cuáles fueron los acuerdos tomados, pero algunos indicaron que únicamente se trataba de una tregua para destrabar el tráfico y que en las próximas horas volverían a realizar acciones similares. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello