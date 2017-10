Paralizan Obra del Hospital del IMSS

*Camioneros Enviados por la Diputada María de Jesús Olvera.

Tapachula, Chiapas; 04 de Octubre.- Un grupo de choferes de cuatro camiones de carga decidieron colocar sus unidades en la entrada al predio donde desde hace tres semanas empezó la obra del nuevo Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y con ello se paralizaron las actividades.

Néstor López Nava, en representación de los camioneros que están contratados para esa obra, dijo que los rijosos son gente cercana a la diputada local priista, María de Jesús Olvera, líder de la CTM en Chiapas.

“Llegaron unos tipos que se sabe son Julio César Sandoval y Víctor Daniel Gómez, del grupo de colaboradores de la diputada y dieron instrucciones de parar los camiones y bloquear la obra”, comentó.

De acuerdo a López Nava, esas mismas personas estuvieron al frente de los bloqueos a la obra de la presa Chicoasén 2, el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas, el revestimiento der la carretera a Unión Juárez y secuestro de unidades de carga, entre otras.

“Se han presentado denuncias penales en contra de los que resulten responsables de esos bloqueos, pero no hay autoridad que haga nada en contra de ellos, quienes gozan de inmunidad gracias a la diputada y la protección del senador, Roberto Albores Gleason”, abundó.

Según dijo, el argumento de los bloqueos es que obligan a las empresas constructoras a contratar sus servicios, bajo las condiciones que ellos disponen y sin que los propietarios de los volteos sean concesionarios.

Así también, que como no se les ha aplicado la ley, siguen con ese mismo modus operandi en diversas obras en la Entidad, hasta que logran su cometido.

Reconoció que hay la preocupación que las autoridades no vayan a proceder penalmente en contra de los bloqueadores, tal y como ha sucedido en otras ocasiones.

Eso, según dijo, podría llevar los alrededor de mil 500 millones de pesos que tiene de presupuesto ese hospital, hacia otra región de México, ya que quedan menos de tres meses de que concluya el año y los recursos se tienen que ejercer, es decir, la obra quedaría suspendida para otra ocasión.

Ese hospital se empezó a construir para sustituir al ubicado a un costado del río Coatán, que justo éste miércoles cumplió 12 años de que fue severamente afectado durante el paso del huracán Stan.

En ese periodo se anunció al menos siete veces su construcción, y no fue sino hasta ahora, gracias a las gestiones del gobernador, Manuel Velasco Coello, que fue posible.

Este sería uno de los hospitales más grandes y modernos del sur-sureste de México, que junto con el Regional, que se construye al sur de la cabecera municipal, y el de Ciudad Salud, colocarían a Tapachula en la vanguardia en atención médica.

Este mismo miércoles por la noche, se abrió la posibilidad par que esos recursos etiquetados para el sector salud, sean utilizados en la reconstrucción de hospitales dañados en los terremotos del 07 y 19 de septiembre, y cuya decisión se espera sea tomada por los legisladores federales en las próximas horas.

Mientras eso ocurre, los cuatro camioneros seguí en su misma postura, hasta el cierre de ésta edición. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello