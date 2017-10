Tapachula, un Paraíso para los Piojos: Especialista

* La pediculosis es la segunda enfermedad con más contagios.

Tapachula Chis; 04 de octubre.- La pediculosis o la infesta de piojos es la segunda enfermedad con más contagio, sólo seguida de la gripa; es una afección cutánea producida por la contaminación de piojos y liendres y se localiza fundamentalmente en el cuero cabelludo, y Tapachula, por las condiciones de calor en su clima se vuelve más propicio para su propagación.

La especialista en tratamiento de piojos, Daniela Sánchez, afirmó que las condiciones de calor y humedad, se vuelven factores para incrementar más el número de pacientes que llegan a diario a buscar un tratamiento profesional y el perfil de pacientes no es específico de una clase social, sino más bien, son más expuestas las mujeres que los hombres.

Dijo que muchas veces las personas, no admiten que tienen contagio de piojos, debido a que se ha pensado erróneamente que las personas con pediculosis, son sucias; sin embargo es algo muy común que se incrementa día a día.

Dijo que se ha dado a conocer por brindar el tratamiento a base de productos naturales; en este sentido, hizo un llamado a las mamás de no auto medicar a sus hijos aplicándole petróleo u otros productos dañinos.

Señaló que contrariamente al pensamiento popular, los piojos no vuelan y no pueden saltar, las formas más comunes de contagio son al ponerse ropa infestada como sombreros, bufandas, abrigos, uniformes deportivos y cintas del cabello; al utilizar peines o toallas, cepillos para el cabello o toallas infestadas; al utilizar una cama, colchón, ropa, almohada, alfombra o un peluche que haya estado recientemente en contacto con una persona infestada. Agencia Intermedios