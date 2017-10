Árboles sin Podar Dañan Cableado Eléctrico

* En el Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- La falta de poda de los árboles de ornato provocan chispazos generando que se queden sin energía eléctrica, denunciaron comerciantes, médicos y habitantes de la Central Norte, entre 9ª y 11ª Oriente.

Manuel de Jesús Domínguez Palomeque señaló que en su taller mecánico de motos no pueden trabajar y eso les provoca pérdidas porque los clientes se van a otro lugar, por lo que pidió a la Comisión Federal de Electricidad y al Ayuntamiento que atiendan esa problemática provocada por los árboles que han crecido demasiado, y el cableado ha quedado entre sus ramas.

En tanto Luis de Jesús Betanzos Fernández, habitante del sector, dijo que es necesario que la autoridad correspondiente mande a podar los árboles y no se sigan presentando chispazos, pues ocasionan que se vaya la electricidad y el personal de CFE tarda horas para llegar.

Esto además provoca que los semáforos del sector se apaguen y ya se han suscitado varios accidentes, además se queman los aparatos electrodomésticos.

El médico otorrinolaringólogo José Flores Pérez señaló que los pacientes no pueden ser atendidos porque aparte de que el consultorio está en penumbras, hace bastante calor y los equipos no se pueden echar andar.

Esos árboles también presentan plagas y son molestosas tanto para los del sector como para los peatones. EL ORBE/Rodolfo Hernández González