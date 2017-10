Puente a Desnivel de la Costera Presenta Daños Estructurales

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- El puente que se ubica en la carretera Costera y la Central Poniente, que tiene bastante tráfico pesado y automóviles, presenta daños estructurales, denunció Miguel Reyes del Pino, miembro de una Unidad Ciudadana.

Durante un recorrido en el que estuvo acompañado de César García, de Procentro, y de diversos integrantes de Unidad Ciudadana, señaló que el puente presenta daños desde hace varios meses y ninguna autoridad se ha preocupado por buscar una solución.

Esto pone en riesgo la integridad física de quienes transitan tanto en la parte alta como los que lo hacen en la parte de abajo, además, es una de las principales entradas a Tapachula.

Hay preocupación porque ninguna autoridad se ha tomado la molestia de realizar las supervisiones correspondientes y cada día se va haciendo más grande el daño que presenta el puente, por lo que se requiere de peritos estructurales, señaló.

Dijo que con el reciente terremoto y las diversas réplicas, el puente podría también haber sufrido afectaciones.

Por su parte, Alfredo Aisa Conesa, de Unidad Ciudadana, informó que hay una junta que está sobre la ballena y tiene una dilatación de más de dos centímetros. “La dilatación de un puente no puede estar arriba de los dos centímetros y cuando pasa un vehículo se nota el golpe de la llanta, en las camionetas el más manejable, pero en los automóviles es bastante serio, lo cual podría provocar el estallamiento de un neumático y que se precipitaran al vacío”.

Interesados en la seguridad de la población, al detectar la anomalía ya se lo informaron la noche del miércoles a Protección Civil para que manden algún ingeniero especialista que sea Director Responsable de Obra (DRO), no a cualquier persona, para que haga un estudio detallado.

Cuando un puente tiene una abertura mayor a dos centímetros, cada vez que viene un vehículo y le pega un golpe justo en el bordo de la trabe, le produce un desplazamiento que puede ser de milésimas de milímetros, pero eso es continuo y si adicionalmente a eso le suma que por ahí pueden transitar volteos, camiones pesados y autobuses de pasajeros, de manera continua se produce una agresión a la estructura.

Están pidiendo, dijo, que la autoridad no sea omisa porque puede ocasionar algún problema mayor, en la abertura ya puede entrar una mano y eso significa que la trabe se desplazó y por tanto la solución no será que lo rellenan con asfalto, urge una investigación.

El puente está bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado, por lo que la Secretaría de Infraestructura, cuyo delegado en la región es el ingeniero Marco Tulio, no debe de ignorar la alerta. EL ORBE/Rodolfo Hernández González