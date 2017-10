Cafetaleros sin Margen de Error Ante Potros UAEM

* Hoy en el Estadio “Manuel Velasco Coello”.

Tapachula; 6 de Octubre.- Los Cafetaleros de Tapachula saben que no pueden dejar ir más puntos en la recta final del torneo de Apertura 2017, por lo que el conjunto dirigido por el profesor Gabriel Caballero buscará hoy sábado sumar tres puntos cuando reciban en partido reprogramado de la Jornada 9, a los Potros de UAEM.

El conjunto albiverde no contará por suspensión con el defensa central Luis Hernández y Yoel Bárcenas, convocado por la selección de Panamá para las eliminatorias mundialistas de Rusia 2018, mientras que por Potros UAEM Edgar “Quesos” González no verá acción.

El equipo de Tapachula está consciente de la obligación de ganar este sábado por lo cual el zaguero central Diego Guerra dijo que se trabajó muy fuerte a lo largo de la semana para encarar este duelo.

El defensor carioca agregó que cada partido por disputar será como una final para Cafetaleros, sabedores que ya no hay margen de error.

“Tenemos que revertir la situación, no nos ha ido bien en los resultados, pero debemos tratar de jugar bien y encarar con todo el partido. Estamos trabajando muy fuerte para encarar este duelo, y buscaremos ante Potros ganar”.

De manera individual, Guerra reveló a su llegada al futbol Mexicano, se ha adaptado muy bien al ritmo del Ascenso: “Me he sentido bien, todo el equipo está listo para encarar este partido, debemos estar concentrados en buscar el resultado”.

“Para mí ese partido significa mucho, porque es un duelo de seis puntos, necesitamos la victoria y la buscaremos”, aseguró Diego.

Finalmente, pidió a toda la afición que vaya al estadio Olímpico hoy sábado 7 de Octubre a las 19 horas para apoyar a los Cafetaleros, “porque el apoyo de la gente es motivante e importante”. EL ORBE/Nelson Bautista