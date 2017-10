Cetemistas Desplazados por Constructoras Foráneas

* Buscan Oportunidades de Trabajo.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre.- Cetemistas de la región aseguraron que no están bloqueando la obra de construcción del hospital del Seguro Social, que lo único que hacen es pugnar por no ser desplazados por empresas foráneas con la mano de obra y camioneros para el acarreo de los materiales.

En rueda de prensa la secretaria adjunta de trabajos y conflictos de la Federación estatal CTM, Beatriz Rivera Domínguez, reiteró que están en defensa de los obreros para que también les paguen lo justo y además le den trabajo a los camioneros, toda vez que se ha vuelto común que las empresas constructoras foráneas traigan sus propios vehículos y desplazan a los locales.

En la mesa de trabajo que tuvieron en la Subsecretaría de Gobierno, propusieron que el 50% del acarreo sea para la CTM y el 50% para otro grupo que tenga el contrato y se pronunció porque las autoridades no se inclinen por ningún sindicato, simplemente que le den el derecho a quien le corresponda y en este caso es a lo local.

El objetivo es que no haya desplazamiento, el beneficio debe ser para los obreros y camioneros de la región, con el objetivo de que esos recursos económicos se inviertan aquí mismo.

Por su parte, Julio César Sandoval, delegado nacional de la CTM, dijo que el planteamiento es por la defensa de la mano de obra y del sector transportistas de acarreo, así como los horarios de trabajo de los obreros, toda vez que pretenden que realicen sus actividades diez horas y media, sin horas sin derecho a hora extra.

Sandoval añadió que la empresa PRODEMEX, que viene de fuera, se ha caracterizado por la contratación de obreros de Guatemala, a los que aparte de no pagarles lo justo y hacerlos trabajar jornadas extenuantes, provoca que la mano de obra calificada de la región deje de ser contratada. EL ORBE/Rodolfo Hernández González