Sector Ganadero Reporta Severa Crisis

* A Consecuencia de Catástrofes Naturales.

Tapachula, Chiapas; 7 de Octubre.- La comercialización de ganado está paralizada y afectando severamente la economía en el sector, como consecuencia de las catástrofes naturales que se han vivido en el país, afirmó Berzaín Mejía Rubio, Presidente de la Asociación Ganadera Local General “Emiliano Zapata”.

“Como sector campesino y ganadero y todos los rubros agrícolas, estamos padeciendo una baja en cuanto a la economía, en el sector ganadero nos están pegando porque no hay comercialización al interior de la República, está muy baja y los precios se desploman, al no haber circulante esto se paraliza”, explicó.

Hay temor de que en los próximos años se ponga peor la crisis económica porque nadie compra, nadie vende, “sin ser alarmistas se espera lo peor, toda vez que a consecuencia de las lluvias que han habido en el interior de la República y los movimientos sísmicos, no hay ventas, se desplomó la economía”, dijo.

Incluso, localmente la venta en los mercados ha bajado mucho y por ende tampoco pueden comprar y los que trasladan ganado a otros Estados pararon sus compras porque tampoco pueden comercializar.

A todo esto hay que agregarle puentes colapsados, hay corrales de manejo siniestrados de los empresarios que adquieren toretes a causa de las inundaciones y los sismos y no hay la capacidad económica suficiente para poder sostenerse la manutención del ganado. Al llover demasiado todo se echó a perder y en el caso del terremoto igual se dañó la infraestructura en Veracruz, Chihuahua y Puebla, que es a donde envían su ganado y actualmente no les están comprando.

Entrevistado en sus oficinas, informó que ante esta crisis económica que viven no hay ninguna esperanza con las autoridades, pues no les prestan ningún tipo de atención porque lo prioritario es la reconstrucción de lo dañado por el terremoto y por las inundaciones, pero no hay nada para la reactivación económica del sector agropecuario. EL ORBE/Rodolfo Hernández González