Pacientes se Quejan de la Falta de Médicos

*En Centro de Salud de Santa Clara.

Tapachula, Chiapas; 8 de Octubre.- Pacientes denunciaron que en el Centro de Salud de Santa Clara no hay servicios médicos en fin de semana, desde que se jubiló el doctor Juan Barrón Beltrán.

La señora Mariana Toledo dijo que ayer domingo se puso mal y la llevaron a esa unidad de salud, pero se encontraron con la sorpresa de que no había médico ni enfermeras, sólo estaba el de servicio de odontología.

Anduvo indagando qué sucede, dijo, y le informaron que las enfermeras asignadas llegaron el sábado, checaron y se retiraron.

“Ayer domingo no se presentaron, situación que afecta a los pacientes, por cuando menos los primeros auxilios pueden brindarle a alguien que llegue enfermo ahora que no hay médico”, agregó.

Hizo un llamado a la directora del Centro de Salud, Amanda Cruz Robles, para que tome cartas en el asunto, toda vez que no es posible que en los fines de semana no haya personal médico ni de enfermería para cubrir la guardia de 8:00 a 20:00 horas.

La Secretaría de Salud debe poner orden en ese Centro de Salud que es de gran importancia en el sector suroriente de la ciudad, afirmó, toda vez que hay población vulnerable que no tiene para ir a pagar un médico si se enferma. EL ORBE/Rodolfo Hernández González