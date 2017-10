Demandan a Camioneros que Bloquean Construcción del Hospital del IMSS

*Sindican a la Diputada María de Jesús Olvera

*Acusan a la diputada María de Jesús Olvera de orquestar la desestabilización.

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre.- Ante el bloqueo que mantienen camioneros en la obra del hospital del IMSS, sindicatos y agrupaciones adheridas a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), con documentos en mano del contrato colectivo con las empresas licitadas, que los acredita legalmente como responsables del acarreo de materiales y mano de obra, señalaron que los manifestantes no cuentan con el sustento legal para impedir el avance del proyecto.

En rueda de prensa, Cristian Didier Palacios Moreno, Rodolfo Coutiño Joo y Abraham Vázquez Ruiz, representantes de la CROC en la entidad y en la región, afirmaron que el bloqueo es encabezado por líderes sin representación en el sector transportista y obrero, a quienes la autoridad pidió su documentación para entablar negociaciones y que no entregaron al no tenerla.

Dijeron que los enviados de la diputada María de Jesús Olvera se caracterizan siempre de provocar desestabilización, ya que Beatriz Rivera, Julio César Sandoval y Víctor Escandón, bloquean la obra sin sustento alguno de representación de grupos de transportistas de acarreo o mano de obra en Tapachula.

El Secretario de contratación colectiva de la CROC, Cristian Didier Palacios Moreno, con documentos en originales de la Junta de Conciliación y Arbitraje, señaló que tienen legalmente la titularidad del contrato para prestar servicios en la obra que construye la empresa PRODEMEX, sin embargo, al ser una obra de gran magnitud en acuerdo de gobernabilidad, esta celebró contratos intersindicales con agrupaciones de la CROC, la misma CTM, de SITRACH, de la Alianza del Autotransporte entre otros, pero no con el grupo que hoy mantiene bloqueado porque no presentaron documentación alguna.

En tres ocasiones se realizaron reuniones en la que además de las organizaciones de acarreo de materiales y mano de obra estuvieron presentes funcionarios de la Subsecretaría de Gobierno y de la Fiscalía General del Estado, en las que se les conminó a presentar documentación para acreditar su personalidad en esta actividad, la que no cumplieron, detalló.

Enfatizó que ante la actitud asumida por parte de estos personajes y conforme lo estipula la ley federal, ya se interpuso una denuncia penal en la Fiscalía Fronterizo Costa por obstrucción de obra pública.

Los representantes de la CROC exigieron a las autoridades no ser frías en su actuación porque se impide el progreso de una obra de gran impacto en Tapachula que habrá de emplear en su momento más de 600 trabajadores de la región, y cuentan con la documentación legal ante las instancias para ser la responsable del acarreo de materiales y de la mano de obra, la cual es de la región y no de Guatemala o de otros Estados, como señala el grupo desestabilizador. Agencia Intermedios