Cae 70% Cultivo de Palma Africana

*A Falta de Comercialización.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre.- El exceso de lluvias en el Soconusco ha provocado producción de más de la palma africana, situación que en otros sectores podría ser benéfico en cuanto a ingresos económicos, sin embargo para los palmicultores no representa ningún beneficio, ya que ante la falta de industria el fruto llega a ser desechado.

El representante de palmicultores, Hugo Damiano Molina, afirmó que existe un exceso de producción y no hay industria que requiera del producto, pues las pocas procesadoras de aceite en el Estado no cuentan con la capacidad para adquirir en su totalidad la cosecha.

Aunque no se cuenta con un dato exacto de cuantas toneladas se llegan a producir en la región porque hay muchas hectáreas sin considerar, se estima que las procesadoras sólo llegan a requerir un 30 por ciento de la misma, señaló.

El excedente no hay donde venderla, por ello tienen que desecharlo, eso equivale a millonarias pérdidas como palmicultores, quienes invierten recursos en la siembra y en las actividades culturales, pero ahora el sector no es nada redituable.

Trabajan de manera particular para echar andar un proyecto y generar biocombustibles, estrategia más viable para aprovechar en su totalidad la producción de palma africana que se tiene año con año en la región, donde existe grandes extensiones de cultivo, comentó.

“Hay mucha fruta, la industria no nos compra toda la producción, por ello se desperdicia el 70 por ciento de la misma ante la falta de oportunidades y de apoyo por parte de las autoridades, por ello queremos poner en marcha un proyecto con la iniciativa privada para aprovechar en su totalidad la cosecha de la región” acotó. Agencia Intermedios