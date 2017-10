No Habrá Incremento al Precio de la Tortilla

*Afirman Propietarios.

Tapachula, Chiapas; 10 de Octubre.- Ante las declaraciones del presidente del Grupo Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas, en relación a que se prevé un incremento al precio de la tortilla hasta en 20 Pesos en la capital del Estado; en Tapachula, eso no sucederá debido a que no existen las condiciones para modificar los precios establecidos desde hace un año, afirmó el Presidente de la Unión de los Industriales de la Masa y la Tortilla, César Alejandro Ricaldi Jiménez.

Dijo que se ha tenido pláticas con los industriales de la masa y la tortilla en este municipio, donde se comenta sobre el incremento del gas, pero en relación al precio del producto básico, no se ha llevado a la mesa, por lo que en Tapachula seguirá como precio máximo 14 Pesos el kilo, cuando menos hasta que termine el año.

Las decisiones que se tomen en la capital Tuxtla Gutiérrez, o en otras regiones del Estado, es independiente de las disposiciones que resuelvan los industriales en Tapachula, aclaró, por ello, se seguirá la comercialización del producto sin incremento alguno.

Los más de 320 industriales de la masa y la tortilla registrados en Tapachula, tienen la sensibilidad social ante la población, por la situación que atraviesa el Estado y el país, ya que un aumento a este producto de la canasta básica, repercutiría drásticamente en la economía familiar, afirmó. Agencia Intermedios