Que los Recursos del Fonden no se Queden en el Camino

*Se Pronuncian Damnificados de Unión Juárez.

Unión Juárez, Chiapas; 10 de Octubre.- Porque los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) sean liberados en su totalidad y no suceda como con el sismo del 14 de Julio de 2014 que muchas viviendas quedaron sin ser construidas, se pronunció el alcalde de este municipio, Gerardo Garrido Agustín.

Para tratar de evitar que eso no vuelva a ocurrir, dijo, ha estado trabajando de manera coordinada con los 22 Comisariados Ejidales y con los Directores de las escuelas primarias y han solicitado a los Gobiernos Federal y Estatal para que sean atendidos los daños que sufrieron tanto la población en sus viviendas como las instituciones educativas a causa del terremoto del 7 de Septiembre.

Entrevistado en el marco de la reunión de evaluación de los daños, demandó que las dependencias encargadas de la reconstrucción agilicen la verificación de daños totales, parciales y mínimos.

De las 48 escuelas que existen en el municipio, 10 tienen daño total y el resto entre parcial o mínimo, y a la fecha la dependencia encargada no ha acudido a realizar las verificaciones correspondientes, situación grave porque los niños ya tienen más de un mes sin clases.

No Está de Acuerdo en Utilizar el Ramo 33 Para Construcción de Viviendas.

Garrido Agustín se pronunció en contra de la petición que le fuera hecha por el Gobierno Federal en el sentido de que el recurso del Ramo 33 del Fondo 3, sea utilizado para la reconstrucción de las casas, e indicó que ya envió un comunicado, en común acuerdo con los 22 Comisariados Ejidales y su cuerpo edilicio para que se respete el techo financiero, toda vez que éste es un municipio bastante pequeño y el presupuesto es muy poco y la necesidad de la reconstrucción es muy grande. EL ORBE/Rodolfo Hernández González