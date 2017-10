Carretera a la Zona Alta Convertida en Basurero

*Ejidatarios Reclaman Atención.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- “No están dejándonos otra opción que organizarnos e ir a tirar la basura a la presidencia municipal, ante la nula recolección”, aseguró Jazmín Monzón Arriaga, del habitante cantón El Triunfo, en la zona alta del municipio.

Precisó que el ineficiente servicio y el desinterés del ayuntamiento, ha propiciado que un basurero clandestino provoque fuerte contaminación ambiental y daños en la salud de la población, principalmente en niños y de la tercera edad.

El basurero se encuentra en las inmediaciones del cantón San Agustín Jitotol, pero afecta severamente a las comunidades de las cercanías, además de contaminar el río Cahuaré, en el que muchas familias se bañan.

Existe preocupación porque los desechos se encuentran al aire libre y hay ocasiones que son tantos que ocupan uno de los carriles de la carretera Tapachula-Felipe Carrillo Puerto, y finalmente van a parar al cauce del afluente, destacó.

Durante un recorrido en el que estuvo acompañada de habitantes de su comunidad, dijo que a ese lugar llegan a tirar basura desde la cabecera municipal de Tapachula, así como de localidades cercanas como Carrillo Puerto, San Agustín, El Triunfo y Chaparrón.

Esto se ha propiciado, dijo, porque no tienen otro lugar a donde ir a tirar la basura, no cuentan con servicio de recolección y el carro que presta el servicio a Carrillo Puerto, que es el ejido más grande, cuando regresa ya viene a toda su capacidad.

Tienen previsto tomar acciones drásticas, toda vez que las autoridades municipales no hacen caso a las solicitudes que han presentado para que les proporcionen el servicio y ya no están dispuestos a verse obligados a seguir contaminando el medio ambiente.

Lo de la basura sin recolectar es una problemática bastante fuerte que urge le den una solución, por lo que "reitero que si continúan haciendo caso omiso, iremos a tirar la basura a la entrada del palacio municipal".