Niños Corren Peligro por Salones Colapsados

*En Kinder “Estefanía Castañeda”, de Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas; 12 de Octubre.- Cinco salones colapsados, el domo, la cocina y parte de la barda perimetral, son los daños que dejó el terremoto del pasado 7 de Septiembre, en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, localizado en el poblado de Puerto Madero, de acuerdo al dictamen emitido por Protección Civil del Estado.

A un mes del fatídico acontecimiento, maestros y padres de familia expresan su preocupación debido a que no pueden iniciar las clases porque las autoridades de Educación no les han dado solución alguna, ante el alto riesgo que corren los más de 200 niños con que cuenta la institución.

Protección Civil les dijo que las aulas no se deben utilizar debido a las grietas que presentan las losas; en tanto que el domo, el cual está a punto de desplomarse, con recursos propios y la ayuda de los padres de familia, lograron retirarlo.

La directora del plantel, Reyna de los Ángeles López Castellanos, acompañada del Comité de Padres de Familia, que encabeza Ana Liliana Aguilar Salas, manifiestan que ninguna autoridad les da solución pese a que la Secretaría de Educación anunció atender las escuelas dañadas, hasta el momento nadie se ha acercado a ellos, aún cuando ya lo notificaron.

“Necesitamos que vengan y certifiquen el estado del plantel, la Supervisión nos dice que debemos iniciar clases, pero no se nos dice cómo y dónde, mientras los niños están perdiendo clases. Aquí los maestros hacen lo que pueden, en la calle están atendiendo a los alumnos recibiéndoles y dejándoles nuevas tareas con tal de avanzar”, sostuvieron padres de familia.

“Hemos pensado en manifestarnos, esta semana los padres molestos iban a hacerlo, pero luego nos pidieron que no lo hiciéramos porque iba a venir el Secretario de Educación en Chiapas, de otra forma nos dejarían fuera de los programas, y seguimos esperando”, enfatizaron.

“No se está otorgando la ayuda que tanto ha anunciado el Presidente de la República, al menos nosotros no la hemos recibido”, puntualizaron. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez.