Falta de Estrategias Policiacas Genera Inseguridad en la Región

* A la Alza los Delitos en la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre.- En los últimos días se ha disparado la ola de inseguridad en Tapachula, hay preocupación porque las Policías Municipal, Estatal y Federal no han podido dar mejores resultados para salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población, denunció el presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos.

La inseguridad ya se les salió de las manos a las autoridades, no existe control, no hay estrategias de seguridad y que la población vea que haya cambios para frenar a la ola delictiva, la autoridad cada día pierde terreno en cuanto a las funciones de seguridad pública.

Respecto a que sí podría haber contubernio entre la delincuencia y las autoridades, señaló que “lo que sí puedo asegurar es que muchos policías a veces se dedican más a estafar a la gente, a atropellar a los ciudadanos que a velar por la seguridad, como el caso de ayer cerca del mercado San Juan, donde los agentes de una patrulla municipal desvalijaban a un vendedor ambulante de ropa, por lo que en lugar de dedicarse a velar por la seguridad, se dedican a velar por sus intereses personales y económicos”.

Scott Ramos hizo un llamado a las diversas Cámaras como la Canacintra, Canaco, entre otras, para que se pronuncien en contra de la ola de inseguridad porque sus agremiados son los más afectados con la ola delictiva.

“Es importante que los colegios de abogados, las organizaciones sociales, nos pronunciemos en contra de esta problemática, dejemos de tener apatía y miedo o por conveniencia no se pronuncien a exigir una mejor vida, un mejor servicio de vigilancia, tal como está establecido en la Constitución general de la República, el derecho a exigir seguridad pública y el derecho al libre tránsito en las ciudades”.

También convocó a la población a tomar valor y a no bajar la guardia, pues la delincuencia se siente con más confianza y derechos que el ciudadano honesto, que el empresario honesto, que comerciante honesto, “dejemos a un lado los miedos y enfrentemos a la delincuencia para después no vaya a pasar como en países centroamericanos como El Salvador y Honduras, en donde la gente emigra hacia esta región por el miedo que tiene a la delincuencia que ya se adueñó de esos países, por lo que nosotros no permitamos que aquí en Tapachula suceda lo mismo, que la delincuencia se adueñe y gobierne a todos los sectores de la población”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González