Padres de Familia Denuncian Irregularidades en la Primaria “José Vasconcelos Calderón”

Tapachula, Chiapas; 13 de Octubre.- Padres de familia de la escuela primaria “José Vasconcelos Calderón”, ubicada en el fraccionamiento Carmen Fonhapo, denuncian la mala administración por parte su directora María Guadalupe Cifuentes.

Aseguran que al momento de la inscripción, la cual este año tuvo un costo de 400 Pesos, los condicionaron a pagar los “Tequios” y multas que la Directora impone si algún padre no puede asistir a alguna de las juntas, las cuales duran hasta cuatro horas y todo ese tiempo los portones permanecen con candado, imposibilitando que algún padre tenga que dejar la escuela por causas personales.

“El año pasado los tequios eran de 50 pesos, y en este nuevo ciclo escolar aumentaron a 100 pesos para todos aquellos padres que por fuerza mayor no pudimos venir a pintar la escuela, recoger la basura o a podar; a pesar que pagamos una inscripción, todavía nos piden cooperación para la pintura de la escuela” declaró una madre de familia.

Aseguraron que todo esto se suscita debido a que los padres no tienen voz ni voto en el Comité de padres de familia, el cual es presidido por un profesor que tiene a su hijo estudiando en dicha escuela, y lo mismo pasa con el puesto de Tesorero, lo que repercute en que nunca se les tome en cuenta, una muestra es el costo de los desayunos “gratuitos” que otorga el Gobierno Federal, los cuales se venden en 30 Pesos, dinero que no se sabe a dónde va a parar.

Todo esto era pasado por alto por los padres, pero la gota que derramó el vaso es que ahora les quieren cerrar un portón alterno el cual da acceso a la escuela por la colonia La Antorcha.

Este portón, declaran los padres, está abierto desde el año 2000, cuando una cancha perteneciente a dicha colonia fue donada a la primaria, con la condición de que se habilitará un portón para permitir el acceso de los niños y no tengan que ir a dar una gran vuelta.

Pero según su Directora, Protección Civil a través de un documento, que nunca se les ha mostrado, ordenó cerrar ese portón, cosa que se les hace ilógico, debido a que en algún siniestro funcionaría como salida de emergencia y los padres tendrían al alcance a sus hijos.

Los padres hacen un llamado a la Directora de la primaria a que razone su decisión, “nada le cuesta que uno de los intendentes esté 15 minutos a la hora de entrada y 15 a la hora de salida, además que uno de los dos conserjes es pagado por los padres de familia” afirmaron.

“De no atender nuestra demanda nos veremos en la necesidad de acudir con autoridades de la SEP, para que volteen a ver a la escuela y resuelvan nuestra demanda”, finalizaron. EL ORBE/Miguel Á. Laparra Cueto.