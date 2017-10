Padres de Familia Denuncian Abandono de Autoridades a Escuelas Afectadas por Sismo

* Realizarán Marcha el Próximo Martes.

Suchiate, Chiapas; 14 de Octubre.- Hay incertidumbre entre los padres de familia porque en los dictámenes de riesgo no fueron bien registrados todos los daños que resintió la infraestructura educativa, informó Verónica León Gutiérrez, presidenta del Comité Estatal de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40.

Tras sostener una reunión con representantes de Comités de Padres de Familia de diversos municipios de la región, entre ellos Unión Juárez, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, donde la coincidencia es que a muchas escuelas aún no las han llegado a verificar y carecen de dictamen.

Se pronunció en contra de la disposición de la Secretaría de Educación para que el día lunes 16 de Octubre se reinicien las clases, “pero no se ve la magnitud del problema y que ponen en riesgo a nuestros hijos y a los maestros, no está garantizada la seguridad dentro de los inmuebles, además, el Secretario de Educación en la entidad no ha querido escuchar a los padres de familia, se le ha buscado, pero no nos ha recibido”.

En entrevista, manifestó que muchas de las escuelas necesitan reconstruirse y no se ve nada claro el panorama, “hemos ido a la Secretaría de Educación, Inifech y a Protección Civil, pero nos dicen que el recurso aún no está, dónde está el Fonden, se sabe que cuando ya pasa de 8.1 grados es un terremoto y destinan otra cantidad mayor para agilizar las labores de reconstrucción, sin embargo eso no se ve por ningún lado”.

Otra de las preocupaciones de los padres de familia, indicó, es que Inifech está deslindándose en el sentido de que todas aquellas obras hechas de manera adicional como son bardas perimetrales, aulas o cocinas, entre otros, no serán tomados en cuenta para la reconstrucción, solamente se atenderá la infraestructura realizada por las autoridades correspondientes.

Convocó a los padres de familia a sumarse a la marcha regional que se desarrollará el día martes 17 de Octubre a partir de las 9:00 horas, con punto de salida la glorieta de Bonanza, en la salida oriente de la ciudad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González