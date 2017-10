Se Manifiestan Padres y Maestros Solicitando Reconstrucción de Escuelas

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre.- A mes y medio del terremoto de 8.2 grados no se ve por ningún lado la reconstrucción de la infraestructura educativa ni de viviendas, coincidieron representantes de los Comités de Padres de Familia de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Metapa de Domínguez, Suchiate y Tapachula, entre otros.

La presidenta del Comité de Madres y Padres de Familia de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del magisterio, Verónica León Gutiérrez, exigen que se atienda la problemática por la que atraviesan las escuelas que presentan diversos daños; indicó que algunas escuelas ya recibieron el dictamen pero no les han dado seguimiento para su reconstrucción. Siguen esperando respuestas.

Entrevistada en el marco de la marcha regional de protesta, efectuada en esta ciudad, donde tuvieron presencia padres de familia, docentes y estudiantes normalistas que se sumaron a las exigencias y en apoyo de las demandas de reconstrucción.

Señalaron que determinaron salir a protestar y hacerse escuchar, de lo contrario permanecerá sin atender la problemática de las escuelas, además se pone en riesgo la integridad física de los alumnos, docentes, personal administrativo y hasta los padres de familia.

Otro consenso, manifestó, es que no enviarán a sus hijos a la escuela por el riesgo que representan y se pronunciaron por acciones alternas a fin que el ciclo escolar no esté riesgo, pero piden privilegiar la integridad física de la comunidad estudiantil.

Por parte de las autoridades se acordó recibir una comisión de los padres de familia, mañana jueves 19 en la capital del estado, para dar seguimiento a sus demandas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González