Aguas Negras Corren Sobre la 1ª. Sur

*Protestan Contra COAPATAP

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- Inconformes porque aguas negras provocaban fuerte contaminación, habitantes del sector de la 1ª avenida Sur y 4ª calle Oriente no tuvieron otra que bloquear el tránsito vehicular.

Coincidieron que ni el COAPATAP, ni la Secretaría de Infraestructura Municipal ni la empresa constructora se querían hacer responsables de corregir la anomalía que les afectaba en esa avenida recién construida.

Los inconformes dieron a conocer que a la hora de poner el concreto obstruyeron las tuberías, situación que fue reportada con toda oportunidad, pero el ingeniero a cargo de la obra nunca dio una solución y fue pasando el tiempo.

Los habitantes informaron que acudieron varias veces a Coapatap, donde les decían que no era su responsabilidad y los mandaban a la Secretaría de Infraestructura a cargo de Jorge Peña Andrade y de ahí los peloteaban con la constructora, todo se volvió un desorden, por lo que no tuvieron otra alternativa que bloquear.

Se trata de una calle nueva, que al ver la presión, al ayuntamiento no le quedó otra que mandar a una cuadrilla del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula que empezó a realizar los trabajos para destapar las tuberías que quedaron llenas concreto y no permitían que el drenaje se fuera a la red. EL ORBE/Rodolfo Hernández González