Deben Combatir Rastros Clandestinos Ante Riesgos a la Salud de la Población

Tapachula, Chiapas; 18 de octubre.- “Teniendo Tapachula un rastro Tipo SAGARPA, urgimos a las autoridades de los 3 niveles de gobierno que sumen esfuerzos en la lucha contra los rastros clandestinos, ya que al operar sin ningún control sanitario ponen en riesgo la salud de la población en este y los demás municipios de la Costa y Frontera de Chiapas”, expresó Jorge Ortiz Arévalo.

El entrevistado, administrador único de la Cooperativa de Consumo Tablajeros la Unión S.C. de R.L. de C. V., añadió, “este rastro cuenta con toda la infraestructura necesaria para el sacrificio de ganado bovino y porcino para el consumo humano, ya que cumple con las normas oficiales para garantizar productos de calidad e inocuos”.

En recorrido por las instalaciones del rastro, Ortiz Arévalo precisó, “sin problema alguno se puede transformar en rastro TIF -Tipo Inspección Federal-, con ese fin trabajamos, invertimos y para concretarlo se necesita que el comodato en que nos los dio el Ayuntamiento, ahora se nos otorgue el concesionamiento”.

Añadió, “es un requisito que nos marcan las autoridades, el contar con la concesión del rastro, por lo que hacemos la incansable gestión para lograr la certificación TIF, ya que contamos con la infraestructura para la maquila e industrialización sanitaria de carne de ganado bovino y porcino, certificados por SENASICA-SAGARPA”.

Remarcó, “este rastro tiene la condiciones para ser tipo TIF y más ahora con la entrada en vigor de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas, la que debemos aprovechar; por eso es importante que todas las empresas se fortalezcan, se desarrollen para enfrentar los retos globalizados y no podemos ser la excepción”.

Señaló, “sobre todo hay que aprovechar las ventajas competitivas que oferta esta estrategia de las ZEE impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, el apuntalamiento que hace en Chiapas el gobernador Manuel Velasco Coello y el seguimiento y apoyos del Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Adolfo Zamora Cruz”.

Subrayó, “con la ZEE de Puerto Chiapas, necesitamos dar el siguiente paso de modernidad, generar más empleos, industrialización y exportación, pues es seguro que llegará a la región gente y empresas de otras partes de la República y del extranjero, quienes demandarán productos de calidad que sólo un rastro con verificación TIF les podrá otorgar”.

“Sin embargo, para llegar a ser rastro TIF, antes las autoridades deben dar seguridad a la inversión, aplicar la ley para terminar con los rastros clandestinos que de manera inexplicable siguen operando en la región, ya que con el producto insalubre que sacan al mercado ponen en riesgo la salud de los consumidores porque no existe certeza sobre la sanidad animal”, agregó.

Puntualizó, “en los rastros clandestinos no se sabe qué tipo de animales sacrifican o si tienen algún tipo de enfermedad, por ello es importante la colaboración de los Ayuntamientos, empezando con el de Tapachula, para que se implemente una estrategia que ponga fin a esas malas prácticas”.

Indicó, “los socios de de nuestra organización están convencidos de las ventajas competitivas que ello representa y por ningún motivo quieren quedar excluidos del desarrollo de las ZEE; por ello hacen lo que les corresponde y con recursos propios han invertido más de un millón de pesos en algunas adecuaciones de infraestructura, mantenimiento y en gestiones para lograr el rastro TIF”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar