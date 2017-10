Quienes Bloquean Obras del IMSS no Tienen Contrato: CROC

*Piden les Apliquen Todo el Peso de la Ley.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- A pesar de que fueron desalojados por la autoridad al tener denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, por tercera ocasión líderes cetemistas identificados con la Diputada María de Jesús Olvera volvieron a bloquear la obra del Hospital IMSS de Tapachula, en esta ocasión armados con machetes y palos impiden el avance de la construcción.

En rueda de prensa, Cristian Didier Palacios Moreno, secretario estatal de Contrato Colectivo de Trabajo de la CROC, con copia en mano del contrato colectivo afirmó que el sindicato se adjudicó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje todo el trabajo de mano de obra y acarreo de materiales y por ende sus acciones están apegadas a la legalidad.

De manera enérgica pidió a la Fiscalía de la región se aplique la Ley sin negociaciones, porque la diputada María de Jesús Olvera a través de Beatriz Rivera, Julio César Sandoval y Víctor Escandón, siguen transgrediendo la ley e impiden el avance de los trabajos.

Señaló que ellos han presentado ante las autoridades la documentación donde se les adjudica todo el trabajo, por ello exigen que se actué conforme a derecho porque hay temor de enfrentamientos, en ese sentido hacen responsable a la Diputada y a los líderes que encabezan este ilegal movimiento que provoca pérdidas económicas.

Por su parte, el representante de la CROC en Tapachula, Rodolfo Coutiño Joo, detalló que es necesario que la autoridad no negocie políticamente la situación, porque se vuelven a presentar en el lugar y amenazan a quienes buscan trabajar allí, por lo que hay temor entre este gremio de ser víctimas de agresiones.

“Se ha agotado el diálogo, se permitió que el grupo inconforme presentara documentos, no lo hizo y por lo tanto no formó parte de la participación que hace la organización que gana la titularidad, como parte de un acuerdo de paz social entre las agrupaciones” sostuvo. Agencia Intermedios