Recibirán 10 Mil Pesos Para Atender Daños por el Terremoto

*Comerciantes de la CANACO.

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre.- Desde el 7 de Septiembre que ocurrió el terremoto de 8.2 grados, el comercio establecido de la región atraviesa por una severa recesión económica, por lo que se ha solicitado al Gobierno Federal la condonación del pago de impuestos en por lo menos el cincuenta por ciento, afirmó el presidente de Canaco Servytur Tapachula, Carlos Murillo Pérez.

No están de acuerdo con la prórroga, la que por cierto ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero en nada vendrá a ayudarlos, porque de todas maneras tendrán que pagar y el problema es que no hay ventas, se han desplomado hasta en un cincuenta por ciento.

Reiteró que están pasando bastantes problemas económicos, tienen muchos compromisos, como el pago de salarios, impuestos, Seguro Social, Infonavit e ISR y no es suficiente que les den prórroga de aquí a diciembre, si de todas maneras se tendrán que hacer los pagos y las ventas están por los suelos.

Para que la reactivación sea realmente beneficiosa para el sector comercial, dijo que es necesario que el Gobierno Federal analice la problemática que se vive.

Tras diversas gestiones ante la Secretaría de Economía, lograron que les otorguen diez mil Pesos para resarcir en parte los daños que sufrieron al romperse mercancía a causa del movimiento sísmico, mientras que a otros les servirán para la reparación de los daños que sufrieron en sus instalaciones, que van desde agrietamiento de muros, techos y pisos, informó.

Eso solamente es un paliativo, pero agradeció que se los vayan a dar porque en algo les vendrá a ayudar, toda vez que no hay circulante, “por eso -insisto- como comerciantes solicitamos a las autoridades federales que nos condonan el pago de los impuestos en un 50 por ciento”.

Con este apoyo de diez mil Pesos serán beneficiados 250 comerciantes afiliados a Canaco de los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla, Tapachula y Huehuetán, los cuales tuvieron una supervisión de los daños. EL ORBE/Rodolfo Hernández González