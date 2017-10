Científicos Mexicanos Plantean Reducir uso de Insecticidas

* Con Antídoto Natural Contra Plagas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- Para acabar con los insectos considerados plagas para el ser humano de una forma que no dañe la salud ni el medio ambiente, investigadores veracruzanos estudian el manejo de sustancias que simulan azúcares, engañan al insecto y los extermina.

El investigador de la Universidad Veracruzana, Francisco Díaz Fleischer, afirmó que utilizan en la experimentación una sustancia que contiene estevia como señuelo para los insectos plaga, de tal forma que lo identifica como un endulzante pero sin calorías, lo cual el insecto come de ella pero no genera la energía que necesita para vivir y muere.

Esta investigación está en un proceso de prueba, dijo, y utilizan en la experimentación moscas y cucarachas, lo que permitirá tener un insecticida inocuo para el ser humano y el medio ambiente.

La investigación mantiene una colaboración con el Instituto de Ecología de Jalapa, que aunque tendría un beneficio en los hogares y huertos, se requiere de recursos económicos para avanzar en una siguiente fase, por lo que espera que en breve puedan llegar a las conclusiones de esta investigación.

Los insecticidas comerciales tienen la facultad de matar a los insectos, aseveró, pero el uso inadecuado o excesivo puede perjudicar al ser humano, ya sea directamente o mediante la cadena de alimentación, es por ello que se necesita avanzar con esta investigación para ofrecer una opción natural de exterminio de los insectos plagas.

Cabe hacer mención que según datos de la Organización Mundial de la Salud, muchos insecticidas a niveles bajos pueden causar efectos muy negativos a la salud, efectos que dependen de la toxicidad del producto. Agencia Intermedios