Denuncian al Ayuntamiento Mpal. por Incumplimiento de Acuerdos

* Locatarias del Tianguis “Emiliano Zapata”.

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- Comerciante que permaneció durante varios meses en plantón frente a la Presidencia Municipal, denunció incumplimiento por parte del ayuntamiento a los acuerdos firmados.

Durante una protesta realizada este viernes, Aidé Cubias Teco Vicente, representante de la Unión de Pequeños comerciantes del Tianguis Emiliano Zapata, precisó que están solicitando que el alcalde Neftalí Del Toro cumpla los mandatos constitucionales contraídos con anterioridad.

Recordó que el acuerdo del 25 de Agosto de 2016 no ha sido cumplido ni por el Alcalde ni por la síndico municipal, Rosario Vázquez Hernández, y con un documento que enviaron a las autoridades federales argumentan que ya le dieron solución al problema que afecta a un grupo de canasteras.

No ha habido ningún tipo de respuestas, dijo, todo ha sido puro engaño tanto a ella como a las autoridades federales y actualmente carecen de esos espacios y amenazan que las van a desalojar, dejándolas sin el sustento familiar.

Teco Vicente precisó que han ganado varios amparos, pero de manera amañada el Ayuntamiento de Tapachula en contubernio con algunas autoridades siguen pisoteando sus derechos y continúan sin darles respuestas, por lo que anunció que se volverán a poner en plantón a partir de la próxima semana y lo de hoy únicamente fue una protesta, porque están esperando un documento legal que les dará respaldo a su movimiento.

“Ya basta de tantas mentiras y de tanta corrupción y no cumplen con la legalidad de la justicia, por eso decidimos salir a manifestarnos para que la opinión pública está enterada de tantos abusos”, agregó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González