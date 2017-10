Preparan Operativo Para Día de Muertos

* Autoridades de Protección Civil.

El Secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer el Plan Específico para las celebraciones del Día de Muertos, con el que se desplegará un operativo en todos los panteones de la entidad para garantizar la integridad física de la población.

El funcionario destacó que conforme a la Ley de Protección Civil y el Reglamento de la Protección Civil, el Sistema Estatal de Protección Civil tiene la responsabilidad de preparar dicho Plan para atender este fenómeno socio-organizativo de “Todos Santos” los días 01 y 02 de Noviembre, donde ya se tienen acciones de prevención para recibir a miles de personas que culturalmente visitan los panteones del Estado.

García Moreno reiteró la importancia de la participación ciudadana para contribuir en un sano desarrollo, por lo que exhorta a la población a tomar todas medidas de prevención para poder disfrutar de estas celebraciones.

Por esta razón, se recomienda usar transporte público, vestimenta cómoda y evitar portar armas, y objetos punzocortantes.

Para evitar incidentes durante estos días es necesario que la población verifique que el consumo de velas y veladoras, anafres, y tanques de gas LP se haga con responsabilidad, a fin de evitar posibles incendios.

De igual manera, se exhorta a la ciudadanía prestar atención a niños y personas de la tercera edad; no obstruir el acceso de los panteones para prever una rápida evacuación; no caminar sobre los sepulcros debido a que pueden estar frágiles y sufran una caída o lesión mayor.

La dependencia estatal recomendó no comprar alimentos en áreas cercanas al panteón, y de hacerlo, es necesario verificar la higiene del lugar, con el propósito de prevenir algunas enfermedades gastrointestinales.

Indicó que es recomendable utilizar flores artificiales, toda vez que si usan flores naturales es necesario llenar los floreros con tierra húmeda y verificar que los recipientes tengan desagües para que no se acumule el agua y la proliferación del mosquito.

En estas fechas es de vital importancia mantener limpios nuestros panteones, por lo que se pide a la población utilizar los botes de basura para depositar los desechos que se retiran de las tumbas.

En este tenor, se exhorta estar al tanto de lo que acontece en materia de protección civil e informarse a través de las redes sociales: Twitter @pcivilchiapas y Facebook pcivilchiapas Chiapas. ICOSO