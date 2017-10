Solo el 2% de los Cultivos de Soya Están Tecnificadas en el Soconusco

Tapachula, Chiapas; 20 de Octubre.- Representantes de los diferentes cultivos, reclaman a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) liberar las concesiones para instalar pozos tecnificados y dotar del vital líquido a miles de hectáreas que lo requieren, pues en las condiciones en que ahora se encuentran no pueden competir ante las exigencias de las Zonas Económicas Especiales.

El Presidente de la Unión de Ejidos “Emiliano Zapata”, Cruz López Durán, dio a conocer que el Soconusco está vedado para explotar de manera responsable el agua a través de pozos tecnificados, durante muchos años han solicitado a la Conagua liberar las concesiones para la extracción, pero no lo han logrado, y en estas condiciones los campos se vuelven más improductivos.

Sólo el 3 por ciento del campo del Soconusco está tecnificado, lo que resulta paradójico, ya que a pesar de que el Soconusco es rico en agua, les niegan poder aprovecharla para mejorar su producción, y aclaró que el presidente Enrique peña, al hacer la declaratoria de la Zonas Económicas Especiales, pidió a los productores mayores rendimientos en sus cultivos y en las condiciones en que se encuentran no lo van a lograr.

Expuso que no sólo se han visto perjudicados por la suspensión de concesiones por parte de la Conagua, sino también la Comisión Federal de Electricidad los ha fastidiado con multas por contar con pozos, en la que la mayoría de las ocasiones resulta impagable para los campesinos, por lo que hizo un llamado al Gobierno Federal de apoyar al campo de Chiapas en lugar de darles negativas injustificadas que merman su desarrollo.

Agregó que mientras se instalan plantas minihidroeléctricas en Tapachula que en nada aportan a la productividad de la región, el Gobierno Federal niega a los grupos de productores el beneficio del agua.

Finalmente, puntualizó que tan sólo la soya está sembrada en 12 mil hectáreas pero sólo un 2 por ciento es de campo tecnificado; mientras que el mango tiene el 1 por ciento, en la misma situación están todos los cultivos de la región, pero se requiere del recurso hídrico para elevar su productividad. Agencia Intermedios