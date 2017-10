Llevan Pláticas de Planificación Familiar a Habitantes Cercanos al Basurero Municipal

Tapachula, Chiapas; 22 de Octubre.- Ante las condiciones de pobreza e insalubridad en la que se encuentran las familias que laboran y viven en las cercanías del basurero municipal, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad del Soconusco, realizaron acciones humanitarias.

Lourdes González Ancheyta informó que durante una visita previa observaron que las mujeres tienen más de 5 hijos, por lo que con el objetivo de concientizarlas, les llevaron pláticas de métodos de planificación familiar, pues deben planear y cuidarse, sobre todo porque hoy en día la economía está muy difícil, más si no se tiene un trabajo estable.

Durante la plática informativa a las madres de familia que llegaron acompañadas de sus menores hijos, precisó que por cuestiones de salud, las señoras deben de tomar en cuenta que en cada parto el cuerpo sufre fuertes desgastes y tiene que haber un período mínimo de 3 años para poder concebir.

“Muchas de las señoras de aquí la diferencia entre sus hijos es apenas de 10 meses, el cuerpo no está preparado para ser madre otra vez en tan corto periodo y es ahí donde se derivan enfermedades como cáncer y leucemia”, añadió.

Es muy importante que no sólo por el hecho de la población sino por las cuestiones económicas y de salud se deben planificar los hijos, señaló, deben cuidarse y estar sanas para que sus familias también estén sanos, desconocen que antes y durante el embarazo deben de consumir ácido fólico y vitaminas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González