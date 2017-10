Comerciantes Esperan Repunte de Ventas al Final del Año

Tapachula, Chiapas; 23 de Octubre.- A menos de 70 días para que termine el 2017, los comercios del centro de Tapachula comienzan a tener un repunte en sus ventas, ya que a partir de la segunda quincena de Octubre los comercios comienzan a vincular las festividades del fin de año, como el Día de Muertos y las celebraciones navideñas.

El presidente de Asociación de Comerciante Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, celebró que el número de compradores en el centro de la ciudad ha crecido durante las dos primeras semanas de Octubre, principalmente los que provienen del país vecino de Guatemala, ya que ven en los comercios del centro un motivo para comprar seguro y a buen precio.

Por lo que pidió a las autoridades municipales y estatales facilitar la entrada de visitantes centroamericanos para poder detonar el desarrollo de los comercios durante estos días, considerados como los más importantes en relación a sus ventas.

Sin embargo, en los últimos días se ha visto el regreso del comercio informal, lamentó, y vulnera la quietud del comercio de este lugar, porque siempre se ha considerado una competencia desleal, ya que toman las banquetas y comercian productos similares al de los negocios del centro, sólo que no cuentan con garantía.

Exhortó a las autoridades no permitir el regreso de los vendedores informales al centro de la ciudad, donde confluyen alrededor de mil 200 negocios de diferentes giros que fincan sus esperanzas de recuperación económica en las ventas de fin de año; por ello se debe incentivar al empresario local, dándoles la oportunidad de comercializar con tranquilidad.

Finalmente, es necesario, dijo, reforzar la seguridad en el Centro de Tapachula para que la sociedad no se sienta temerosa de ir a este sector de la ciudad, ya que al existir conglomeración de personas los delincuentes aprovechan para cometer sus atracos. Agencia Intermedios