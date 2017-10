Organizaciones no Cumplen con Requisitos a Tiempo

*Para Recibir los Recursos: SAGARPA.

Tapachula, Chiapas; 25 de octubre.- La entrega de plantas de café resistentes a la roya y foliares se ha hecho a destiempo porque las organizaciones sociales no entregan la documentación con toda oportunidad, afirmó el delegado en Chiapas de la SAGARPA, Cruz Alberto Uc Hernández.

Destacó que el esquema actual que se ha decidido trabajar con los productores es que a través de las organizaciones se hagan llegar los apoyos y se entregue de mano a mano.

Reconoció que se tuvieron atrasos derivados a la falta de comprobación correcta de los proyectos aprobados a las organizaciones el año pasado, lo que impidió que se llevaran a cabo en tiempo y forma algunos cierres finiquitos.

El funcionario federal manifestó que las entregas se hacen de manera supervisada, con la finalidad que llegue a las manos de los beneficiarios.

Uc Hernández al referirse a las organizaciones que se han manifestado en contra de la SAGARPA por el atraso en la entrega de los apoyos, dijo que son solo quienes no entregaron en tiempo y forma las comprobaciones y algunas no cumplieron con los requerimientos en las reglas de operación.

“En todo el estado ya se firmaron 160 convenios, hacen falta por firmar con las organizaciones 80 convenios más. En la región Soconusco fueron entregadas 225 mil plantas de café y 445 paquetes productivos para organizaciones que cumplieron en tiempo y forma con la entrega de requisitos del programa”, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González