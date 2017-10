Firman Minuta de Acuerdos Padres de Familias e Inifech.

* En Diciembre Iniciará la Reconstrucción de Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Los trabajos de reconstrucción de las escuelas dará inicio entre el 6 al 20 de Diciembre del presente año, acordaron el Comité Estatal de Padres de Familia que preside Verónica León Gutiérrez y el director general del Inifech, Eduardo Francisco Zenteno Núñez, que estuvo acompañado por el delegado regional de la Secretaría Educación Pública, José Nieves Peralta López.

Los trabajos de demolición darán inicio el día lunes 30 de Octubre.

En otro de los puntos de la minuta de acuerdos es que la reconstrucción y rehabilitación de escuelas de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo, Suchiate, Tapachula y Huehuetán, se ejecutarán con recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

Se continuará con la revisión de escuelas faltantes y en un lapso de 15 días hábiles serán entregadas las tarjetas de acuerdo al tipo de daño, además de la entrega de directorios de constructores a los integrantes del Comité Estatal de Padres de Familia.

Hubo diversos casos particulares, entre ellos que el 30 de Octubre de este año se inician los trabajos en la escuela primaria “Manuel Velasco Suárez”, del ejido San Jerónimo, municipio de Unión Juárez y que se harán las gestorías correspondientes ante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para que se aprueben los recursos del Fonden del año 2014, para la escuela “Matías de Córdova y Ordóñez” de esta ciudad.

Otro de los compromisos es que la Asociación Estatal de Padres de Familia no realizará bloqueo alguno y en caso de que se sientan insatisfechos no lo harán hasta en tanto no agoten el diálogo con las autoridades correspondientes. EL ORBE/Rodolfo Hernández González