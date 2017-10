Sagarpa Adeuda 15 mdp a Productores de Soya

* Lamentan Organizaciones.

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre.- Productores de soya del Soconusco esperan que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cumpla con los pagos correspondientes a incentivos a la producción del ciclo 2016, y es que tan solo para Chiapas la deuda es de 15 millones de los 220 millones de Pesos que la dependencia tiene que cubrir en el país.

El Presidente del Sistema Producto Oleaginosas en la entidad, César Ozuna Estudillo, afirmó que según la Sagarpa la deuda no se pagó en este mes por ajustes que se hizo a los pagos y es que de 700 Pesos previstos, ahora sólo les darán en 519 Pesos por tonelada.

El ajuste fue porque a nivel nacional se buscó un recurso el año pasado y algunas organizaciones no entraron a tiempo, entonces se acordó que si se bajaba para darle a todos y que no se quedara ninguna, acuerdo pactado entre el Comité Nacional y Presidentes de Comités Estatales.

Detalló que sólo queda esperar que la Delegación de Sagarpa en Tapachula suba las documentaciones de manera inmediata para que los pagos empiecen a llegar a los productores en los próximos días y así cubrir con el rezago en los apoyos.

El rezago de pago que se tenía en el 2015 por concepto del incentivo de producción, dijo, ya se liquidó al cien por ciento, únicamente les deben lo correspondiente al 2016 y que se ha retrasado de manera importante pues debió pagarse el día 15 de este mes de Octubre.

Adelantó que serán beneficiados con un apoyo adicional por tonelada de mil 500 Pesos lo que vendrá a incentivar la producción, todo ello gracias a una ardua gestión del grupo de campesinos productores de la Costa. Agencia Intermedios