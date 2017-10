Persiste Alto Índice de Casos de Cáncer en la Región

* Pese a Esfuerzos de Autoridades de Salud.

Tapachula, Chiapas; 28 de Octubre.- A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades con campañas de prevención, persisten los casos de cáncer en la región, precisó Dora Ortiz Escobar, del organismo Movimiento de Mujeres en Acción del Soconusco.

Convocó al sector femenino acudir a sus chequeos médicos y autoexplorarse, pues son necesarias las medidas preventivas para que esa enfermedad no siga causando estragos entre la población.

Se pronunció también por no permitir que se lleven a la capital del Estado el Acelerador Lineal, el cual servirá para dar atención a pacientes con cáncer.

En entrevista, precisó que esta región tiene alta incidencia de casos de cáncer, como resultado de las fumigaciones aéreas que realizan, desde hace décadas, a los diversos cultivos agrícolas.

A esto hay que agregarle la reciente fumigación que realizó la Secretaría de Salud con Malation, para el combate del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika.

Este moderno equipo con tecnología alemana vendría a ser de mucha importancia para las personas que padecen algún tipo de cáncer, agregó.

Si este equipo estaba destinado para ser operado en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud por qué han determinado llevárselo al Hospital Pediátrico en Tuxtla Gutiérrez, si el mayor número de casos de esa enfermedad está aquí y no en aquella región del Estado.

Ortiz Escobar hizo un llamado a las organizaciones de mujeres y a la sociedad en general para oponerse e impedir que ese moderno equipo sea llevado a otra parte, toda vez que aquí hay muchos casos de cáncer de mama, cérvicouterino, leucemia, entre otros, y es en este hospital de primer nivel donde debe de estar, por la importancia que reviste.

Las miles de toneladas de insecticidas y pesticidas que se han esparcido y se siguen esparciendo en la región no solo han servido para el combate de las plagas en los cultivos, sino que están matando a la población algún tipo de cáncer, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González