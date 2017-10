Denuncian Pésima Atención en el ISSSTE

* No hay Equipo Para Cirugías.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre.- El pésimo servicio que presta la clínica hospital Roberto Nettel Flores del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció el derechohabiente Homero Lopezlena Pineda.

El también ex presidente municipal de Huixtla, afirmó que en esa institución prevalece una especie de mafia, porque con el argumento de que carecen de equipos, pretenden realizar las cirugías y otros servicios de manera particular.

Su esposa Luvia Rueda López ingresó al área de urgencias de ese hospital el lunes 22 de Octubre por una fractura en la cadera, precisó.

Añadió que los traumatólogos no pudieron tomar ninguna decisión de ingresarla a cirugía porque no hay los materiales para operar, y no cuentan con el aparato correspondiente.

La directora de la clínica hospital, María Eugenia Orantes, dijo, nunca se encuentra en su oficina, y los traumatólogos quieren operar de manera particular, sin tomar en cuenta que como derechohabiente la cirugía debería ser subrogada para que la operen en un sanatorio particular en Tuxtla Gutiérrez.

Denunció que hay pacientes que están en las mismas condiciones, soportando el pésimo servicio del Issste, tienen más de una semana esperando a que los operen y se desconocen por qué la directora se ausenta de su responsabilidad.

Informó que ante la negligencia y cerrazón de la Dirección del ISSSTE, se vio en la necesidad de trasladar a su paciente a un sanatorio particular en esta ciudad, donde le van a cobrar más de 40 mil Pesos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González