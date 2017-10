Padres Denuncian Falta de Maestros

*En la Primaria Lázaro Cardenas.

Tapachula, Chiapas; 30 de Octubre.- Padres de familia de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, de esta ciudad, denunciaron que cuatro profesores no se quieren presentar a dar clases.

Tras salir de las instalaciones del plantel educativo y recorrer las principales calles de la ciudad, llegaron a las oficinas de la supervisión y coordinación escolar ubicada en la 4ª Avenida Sur y 1ª Calle Poniente.

Un promedio de cincuenta personas, entre padres de familia y alumnos, pidieron que el personal docente se presente a laborar y en caso de no hacerlo, que sea sustituido, toda vez que no pueden seguir perdiendo clases.

Los padres de familia inconformes señalaron que de por sí existe un atraso en el aprovechamiento de las clases de sus hijos por los conflictos que han habido en la institución y por los fenómenos naturales que se han registrado, aunado a la situación faltista de esos docentes.

Cabe mencionar que en dicha escuela fue destituido recientemente el Director, situación que mantiene a la escuela a deriva, en agravio de los alumnos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González