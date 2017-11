Desaparece SAGARPA Insumos Asignados a Productores de Maíz

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre.- La Central Campesina Cardenista (CCC) denunció que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la región Soconusco, desvió cientos de vales canjeables por insumos de unos dos mil productores de maíz.

El líder estatal de esa organización, René González Pérez, dijo ante los medios de comunicación que ya presentaron su denuncia formal ante las autoridades, para qué se procede conforme a derecho y no queden esos actos ilícitos en la impunidad.

De acuerdo a las pruebas que asegura proporcionaron en su querella, en esos hechos habría involucrados servidores públicos, e incluso alcaldes, pero que serán las autoridades competentes las que deslinden las responsabilidades.

Señaló que es necesario que las investigaciones vayan a fondo, para determinar con exactitud a cuántos millones de pesos ascienden los recursos que no llegaron a los beneficiarios y hacia donde fueron desviados esos programas federales.

Así también, para descartar la posibilidad de que los apoyos para el campo chiapaneco no estén siendo utilizados con fines partidistas o electorales.

Recordó que ya hubo un caso similar en el municipio de Frontera Hidalgo, en el que hay abierta una carpeta de investigación y un amparo.

En el caso de Chiapas, indicó que los mayores problemas se encuentran en el Distrito 08 Soconusco, con sede en Tapachula, a cargo de Fortunato Urtuzuastegui, de quien dijo, la investigación debe empezar con él.

De igual forma, al encargado del Programa de Incentivos del Maíz y Frijol (PIMAF), Marco Antonio Cueto Moreno, y a otros que pudieran estar involucrados.

Consideró que es fácil detectar el destino de esos apoyos, porque los beneficiarios están plenamente identificados dentro del Censo Nacional, y solo bastaría hacer una comprobación física entre quienes supuestamente recibieron los recursos, contra los recibos.

Se teme que gran parte de los apoyos federales pudieran estar siendo embodegados para quizá utilizarlos en las campañas electorales de los próximos meses.

Por ello se espera que en los próximos días se den a conocer los resultados de las investigaciones de lo que ocurre en el Distrito 08 de la SAGARPA en el Soconusco, antes de que comiencen las manifestaciones.

La CCC encabezó la entrega de fertilizante y herbicidas a unos 3 mil 500 productores de esa región, que cuentan con unas 8 mil hectáreas cultivadas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello