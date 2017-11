Protección Civil Municipal Inoperante Ante los Casos de Contingencias

*Hace Caso Omiso a Llamados de Auxilio.

Tapachula, Chiapas; 2 de Noviembre.- El incendio de la empresa Sahuayo no es más que el reflejo de la indiferencia de Protección Civil Municipal, afirmó el técnico en Gestión Integral de Riesgos del CENAPRED, Cuauhtémoc Medina Juárez.

La Ley General de Protección Civil y la del Estado de Chiapas establecen que el objetivo general del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos.

Lo cierto es que la omisión y el ejercicio indebido del servicio público está presente en esta materia, dijo, el artículo 115 Constitucional enmarca la autonomía municipal que la presente administración no considera como relevante, pues la Ley General de Protección Federal y Estatal resaltan la obligatoriedad de crear planes, programas, específicamente de reglamentar la materia de protección civil y nadie hace algo.

Recordó que a principios de este trienio, puso a su consideración una propuesta de reglamento, pero nada pasó, ni caso le hicieron, los “tapachultecos nos encontramos en un verdadero estado de indefensión”.

Aseguró que lo cierto es que urge una auditoría a la presente administración por la posible omisión y ejercicio indebido del servicio público, por consiguiente el cese del director de la Secretaría de Protección Civil municipal José Francisco Pérez.

El también especialista en Protección Civil del CENAPRED, manifestó haber quedado de manifiesto que parte del personal de Protección Civil no cumple con su cometido, “la historia no nos deja mentir, cuántos incendios ha padecido la ciudad, entre ellos la Cartonera y Modatelas, que en su segundo incendio quedó al descubierto que personal de PC sólo acudió en una ocasión al inmueble después del primer siniestro, pero ya no se volvió a presentar, sería prudente saber cuántas visitas tenía la empresa Sahuayo para poder tener el permiso por parte del municipio para abrir sus puertas al público y cuántas empresas, oficinas particulares y de Gobierno cuentan con la supervisión y permiso de operaciones anual de Protección Civil municipal”.

Medina Juárez indicó que a nadie le importa la protección civil, y para muestra un botón, está una lancha que les donó el Gobierno del Estado hace más de seis años y nunca ha tocado el agua por no tener el permiso de Capitanía de Puerto.

Protección Civil de Tapachula tiene mucho equipamiento que se está echando a perder y la prueba más palpable es que nunca se les vé en contingencias, siempre son los bomberos los que acuden a pesar de no tener equipamiento, precisó.

Otra de las violaciones a la ley es que el Bando Municipal establece que el ayuntamiento deberá contar con un cuerpo de Bomberos, pero no le han dado la importancia a las emergencias y por comodidad le dejaron al Patronato la operatividad y el manejo de los recursos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González