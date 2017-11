Aguas Negras Desembocan y Contaminan en el Río Huixtla

* Debido a Taponamiento por Basura

Huixtla, Chiapas; 3 de Noviembre.- Habitantes que se encuentran a un lado del puente de ferrocarril dieron a conocer que la red de alcantarillado de aguas negras no tiene donde desembocar, quedándose estancada, las tapas del drenaje se encuentran tapadas generando gran contaminación del rio “Huixtla”, los por lo que habitantes de la antigua desparecida “Nicolás Bravo” están inconformes con el mal olor.

Indican también que no es la primera vez que esto ocurre, pues ya son varias veces las que pasa, ante esto, solicitan la pronta intervención del presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez para que mande a supervisar a la Dirección de Obras Públicas y arreglar la problemática de las aguas negras que no tiene donde correr.

Se Debe Tomar Conciencia En No Tirar Basura

Por otra parte, vecinos de la Avenida Matamoros entre Rodulfo y Porfirio Díaz han utilizado la dirección antes mencionada como basurero clandestino a pesar de indicarse en la barda que está prohibido tirar basura.

Los transeúntes mencionan que se debe aplicar el Bando de Buen Gobierno Municipal para detener a la persona que sea sorprendida arrojando basura antes de que pase el carro recolector y aplicarle una multa correspondiente, pues se ha generado gran contaminación al mediodía, los perros desbaratan las bolsas buscando desperdicio; han llegado al grado de arrojar llantas de vehículos o de triciclos provocando la generación del mosco transmisor del Dengue o Chikungunya.

Esto no es la primera vez en que vecinos de dichas calles arrojan la basura antes de que pase el carro recolector, demostrando falta de educación y cultura. EL ORBE/José Ángel López